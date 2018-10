Kein Taschengeld mehr für abgelehnte Asylwerber

Immer weniger Asylwerber

Unterdessen sinkt die Zahl der Asylwerber im Land weiter. Österreich weist den zweitstärksten Rückgang aller EU-Länder auf. Wie am Montag bekannt wurde, will die Bundesregierung deshalb auch in der Steiermark zwei Standorte schließen: die Betreuungsstelle Steinhaus am Semmering sowie das Verteilerquartier Graz-Puntigam sollen Ende 2018 stillgelegt werden. Mehr dazu auf krone.at.