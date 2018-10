Zwei Cobra-Einsätze: Party gesprengt, Mann gejagt

Ereignisreicher Abend für die Sondereinheit: Zuerst wurde man zu einem Einsatz nach Kapfenberg gerufen. Dort floss in einer Wohnung der Alkohol offenbar in Strömen, auch Waffen sollen im Spiel gewesen sein, so lautete jedenfalls die Alarmierung. Die Cobra rückte aus und griff im Eiltempo zu: Die stark Alkoholisierten, allesamt rumänische Staatsbürger, wurden aus der Wohnung geholt, eine Person erlitt vor dem Cobra-Einsatz eine Schnittverletzungen und wurde in ein Spital gebracht. Faustfeuerwaffe wurde keine gefunden. Noch während dieser Einsatz lief, gab es Informationen über einen flüchtigen Einbrecher in der Nähe.