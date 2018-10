Regierungsgegner rüsten für neue Donnerstagsdemos

„Ihr werdet euch noch wundern, wer da aller geht“, richten die Veranstalter der „Donnerstagsdemo“ auf Facebook - in Anspielung auf ein Zitat des nunmehrigen Infrastrukturministers Norbert Hofer (FPÖ) im Bundespräsidentschaftswahlkampf 2016 - den Regierungsvertretern aus. Nicht ganz eindeutig ist, wer in erster Linie für den Aufruf verantwortlich zeichnet. Angekündigt sind - auch für die Zeit danach - jedenfalls „alle möglichen Protestformen“ an unterschiedlichen Orten Wiens.