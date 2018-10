Bullen-Double peilt Sieg-Dutzend an

Goldener Herbst - so kann man die bisherige Saison von Goldegg in der 2. Klasse Süd beschreiben. Elf Siege aus elf Partien, dazu stellt man mit nur vier Gegentoren die beste Abwehr der Liga. Ebenfalls top in der Defensive sind die beiden Spitzenteams der 2. Nord B: Abtenau (sechs Gegentore) und Ebenau (vier) trennten sich im Schlager der Runde mit 1:1.