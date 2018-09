Noch weit mehr Opfer auf Sulawesi befürchtet

Leichen am Strand

Außer Palu sind an der Westküste auch mehrere andere Gemeinden schwer in Mitleidenschaft gezogen, insbesondere die Stadt Donggala weiter im Norden. Das Zentrum des Bebens war von dort nur 20 Kilometer entfernt. Tausende Unterkünfte sind zerstört, am Strand liegen Leichen im Schlamm und in den Trümmern.