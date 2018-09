Hunderte Tote nach Beben und Tsunami in Indonesien

„Brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können“

Die Menschen gerieten in Panik. Der Direktor der Undata-Klinik von Palu, Komang Adi Sujendra, sagte am Samstag dem Fernsehsender CNN Indonesia, in seinem Krankenhaus lägen mindestens 30 Tote. „Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können.“ Laut den Behörden beschränkten sich die bisherigen Todesfälle auf Palu.