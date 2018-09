Kassen-Fusion könnte bis zu 1 Milliarde € kosten

Finanzministerium reduziert Zahlungen

55 Millionen Euro mehr fließen in die Privatkrankenanstalten, das Finanzministerium reduziert bis 2023 Zahlungen an die Kassen in Summe um 130 Millionen Euro. All das und anderes kostet mindestens die eingangs erwähnte Milliarde. Mit der von der Regierung angekündigten Einsparung von Funktionären werden sich die Mehrbelastungen aber nicht kompensieren lassen, heißt es jetzt. Die Aufwendungen für die Selbstverwaltung, dazu zählen Sitzungsgelder für Funktionäre und die Zahlungen für die Obleute und Direktoren sowie Fahrtkosten, betrugen 2017 5,3 Millionen Euro.