Wiens Helfer und Spitäler übten für Ernstfall

Gasexplosion in Wien mit zwei Toten und Hunderten Verletzten - mit diesem Szenario vor Augen haben Rettungsorganisationen und fünf Krankenhäuser am Freitag für den Ernstfall geübt. „Wir üben jedes Jahr, aber nicht in dieser Größenordnung“, erklärte dazu der Direktor der AUVA-Landesstelle Wien, Alexander Bernart. Beteiligt an der Großübung „Leopold II“ waren die Spitäler AKH, Wilhelminenspital, das Krankenhaus Hietzing sowie die AUVA-Traumazentren in Meidling und Brigittenau.