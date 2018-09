Salzburg: Rangnicks „Ausrede“ mit Wahrheitsgehalt

„Salzburg ist für mich zurzeit eine der besten Mannschaften in Europa. Sie haben letztes Jahr nicht nur Dortmund hochverdient ausgeschaltet, sondern auch Lazio Rom und noch ein paar richtig gute andere Mannschaften auf dem Weg ins Halbfinale der Europa League. Gegen die kann man verlieren.“ So „erklärte“ (sich) Ralf Rangnick am Donnerstag, eine ganze Woche nach dem „Dosen-Derby“ in Gruppe B der Europa League, die 2:3-Pleite des deutschen Bundesliga-Klubs gegen die „kleinen“ Österreicher.