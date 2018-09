13 Jahre Haftstrafe für versuchten Mord

„Er ging gezielt mit einem Tötungsvorsatz vor“, unterstrich Staatsanwalt Robert Holzleitner in seinem Schlussplädoyer. „Aufgrund einer Frau, die sagte, sie sei geschlagen worden.“ Bei C. habe es in den frühen Morgenstunden jenes Oktobertages im Lokal „After Five“ einfach „Klick“ gemacht: „Er wollte sie beschützen, stürmte auf die Person los und griff sie mit einem Messer an.“ Es war kein Jausenmesser, wie C. dem Geschworenengericht weismachen wollte, so Holzleitner: „Er hatte es genau deswegen mit. Er wusste genau, was er tat.“