Facebook öffnet seine „Stories“ für Werbung. Ab sofort könnten Interessierte „auf der ganzen Welt“ Werbung in dem Format schalten, teilte das Netzwerk am Mittwoch in New York mit. Es habe sich gezeigt, dass Werbung in „Stories“ „wertvolle Geschäftsergebnisse“ liefern könne. Zugleich vermeldete Facebook aktuelle Nutzerzahlen: Täglich nutzten rund 300 Millionen User die Facebook-Anwendung „Stories“.