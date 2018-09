Halteverbot von Hunden und Katzen in Zoohandlungen

Tierschützer: „Schlupflöcher vermeiden“

Tierschützer begrüßen die Initiative der Ministerin, kritisieren aber gleichzeitig, dass der Initiativantrag auch Fragen offen lasse. „Was untersagt werden soll, ist lediglich der Verkauf in, nicht aber über Zoofachhandlungen. Das heißt: Der Verkauf von Welpen per se wird nicht verboten, sondern nur das Halten und Ausstellen zum Zwecke des Verkaufes. Zoofachhandlungen können also theoretisch auch Tiere außerhalb der Geschäftsräumlichkeiten unterbringen und den Verkauf weiterhin über das Geschäft abwickeln“, so „Vier Pfoten“-Kampagnenleiterin Martina Pluda. Rechtliche Schlupflöcher gelte es unbedingt zu vermeiden, so die Tierschützer. Pluda: „Es stellt sich die Frage, ob hier eine gewisse Klientel bedient werden soll - und diese Klientel sind sicher nicht die Tiere.“