Neuer Höhenweg verbindet Italien und Österreich

Schauplatz des Krieges

Überschüttet von Glücksgefühlen hoch oben in exakt 3094 Meter Höhe, vergisst man leider nur allzu oft, dass die Dolomiten und Karnischen Alpen auch Schauplatz eines der blutigsten Kriege unserer Geschichte waren. „Direkt über dem Massiv des Zwölfers verlief bis zum Ersten Weltkrieg die Grenze zwischen Österreich und Italien“, sagt Giuseppe „Beppo“ Monti, der rührige Wirt der Carducci-Hütte, die - benannt nach dem italienischen Dichter und Nobelpreisträger Giosuè Carducci - in 2297 Meter Höhe in der Provinz Belluno, dennoch aber mitten in den Dolomiten liegt: „Die Geschichte darf nicht in Vergessenheit geraten, und deshalb sollen wir uns heute als Bergsteiger hier an die vielen Menschen erinnern, die in diesen Bergen durch den Wahnsinn der Mächtigen dieser Zeit ihr oft noch viel zu junges Leben verloren haben.“ Und so kam dem 70-jährigen Hüttenwirt die Idee, dass diese Berge, die einst trennten, zum Ort der Freundschaft und Begegnung werden und keine Grenze mehr bilden sollten. Dolomiten ohne Grenzen.