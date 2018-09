Schmerzfrei durch den Büroalltag

1,8 Millionen. Das ist laut einer großen Studie die Anzahl an Österreichern, die an chronischen Schmerzen leiden. Die am häufig betroffenste Region ist dabei der Rückenbereich. Gefolgt von großen Gelenken, der Nacken und danach der Kopf.



Man muss nicht lang nachdenken um diese Beschwerden, zumindest für einen Großteil der Betroffenen, an die Ursache zurückzuführen: Der Bürojob beziehungsweise alle Berufe mit eingeschränkter Bewegung. Bei mindestens acht Stunden pro Tag keine überraschende Folge. Sport ist natürlich eine Lösung. Aber erstens haben nur Wenige nach einem anstrengenden Arbeitstag noch Lust oder Energie dazu und zweitens könnte man es wie ein endloses Ping-Pong-Spiel sehen: Man setzt sich Schmerz zu, bekämpft den zugleich aber auch wieder. Es gewinnt das, was man zuerst aufgibt - den Job oder den Sport. Außer - ja glücklicherweise kann man diesem Spiel ein Schnippchen schlagen, und zwar mit unseren nachfolgenden Tipps.