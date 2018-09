Louis Schaub bereitet Kölns 2:1-Siegtor vor

Der 1. FC Köln hat die Tabellenführung in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga mit Mühe ausgebaut. Das Team von Trainer Markus Anfang setzte sich zum Start des 7. Spieltages am Dienstag dank zwei späten Toren von Simon Terodde mit 2:1 (0:0) gegen den FC Ingolstadt durch, bei dem Alexander Nouri als Coach debütierte. ÖFB-Teamspieler Louis Schaub bereitete das Siegtor per Eckballflanke vor (85.).