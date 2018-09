Neuer Taxitarif: Die Zeit der Kulanz ist vorbei

„Mehr Transparenz“, so lautete das große Anliegen von Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl, als sie per 1. Juli 2018 den einheitlichen Tarif für die gesamte Steiermark verordnete. Nur Graz und Umgebung haben weiterhin andere Preise. Dort galten - so wie auch in Leoben, Niklasdorf und den Bezirken Deutschlandsberg sowie Leibnitz - schon vorher fixe Tarife.