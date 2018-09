Rottweiler-Attacke auf Bub: Hund eingeschläfert

Der Hund stellte auch eine Gefahr für die Pfleger dar, hieß es. Zudem litt der Rottweiler laut eines fachtierärztlichen kardiologischen Befunds vom Jänner 2018 an einer schweren Herzerkrankung - konkret an einer unheilbaren Aortenstenose und -insuffizienz. Um weitere Vorfälle zu vermeiden, sei der Hund von einem Tierarzt eingeschläfert worden. Eine Weitervermittlung an einen neuen Halter wäre nicht möglich gewesen, wurde vonseiten der Stadt versichert.