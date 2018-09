Nur diese Woche: Haushaltsgeräte stark reduziert

Die neue Saison ist für viele ein Neustart in Sachen Wohnen: Die einen ziehen aus, die anderen ein, wieder andere nutzen den Herbst zum Renovieren oder wollen die Wohnung ein wenig aufpeppen. Viele denken beim Kauf von Haushaltsgeräten an teure Produkte. Dabei muss Qualität gar nicht viel kosten. Denn jetzt erhalten Sie viele Geräte für Küche und Co. stark verbilligt. Wir haben die zehn besten Haushaltsgeräte zum Sonderangebot für Sie gesammelt.