Langes Warten nahm ein Ende

Für die Nachzügler Tamsweg und Pfarrwerfen war es am Wochenende endlich soweit! Nach langem Warten fuhren auch die letzten sieglosen Teams den ersten Saisonsieg ein. Pfarrwerfen setzte sich am Ende doch klar mit 5:1 gegen den FC Hallein durch. Knapper ging es hingegen in Tamsweg her: Ein 1:0 gegen Berndorf retteten die Lungauer in Unterzahl noch über die Zeit. Und das, obwohl Coach Antretter zwei wichtige Führungsspieler vorgeben musste. Hermann Maier fällt mit einem Bruch der rechten Großzehe länger aus. Bei Andi Jäger, der nach einem Schlag auf sein Knie gegen Henndorf mit einem starken Bluterguss zu kämpfen hat, hofft der Trainer indes auf baldige Genesung. Trotz der Ausfälle glückte der erste Dreier. Und das genau rechtzeitig, denn nach dem Schlusspfiff warteten beim alljährlichen Weinfest am Sportplatz schon steirische Weine und Sturm auf die Sieger. „Wir sind seit drei Spielen ungeschlagen, es geht bergauf“, freute sich Antretter.