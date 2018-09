Fischer fand männliche Leiche im Millstätter See

Die Leiche wurde vom Fischer am Sonntag gegen 13.30 Uhr entdeckt, der die Polizei verständigte. Da die Identität vorerst nicht feststand, wurden von den Beamten der zuständigen Polizeiinspektion Feistritz/Drau umfangreiche Erhebungen durchgeführt. Diese ergaben, dass es sich bei dem Toten um einen 51-jährigen Mann aus dem Bezirk Villach handelt. „Der Mann hatte schon öfter ausgedehnte Ausflüge unternommen. Auch öfter ein paar Tage. Deshalb haben sich die Angehörigen nicht allzu große Sorgen gemacht“, berichtet ein Polizist. Es konnten keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden ermittelt werden. Auf Grund der Spurenlage dürfte der Mann von einem Wanderweg etwa zehn Meter über eine steile Böschung in den See gestürzt und in der Folge ertrunken sein.