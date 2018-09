Wetterwarnung: Orkanböen von 120 km/h im Anrollen!

Sturm störte Bahnverkehr in Süddeutschland

In Süddeutschland störte der durchbrausende Sturm am Sonntag bereits den Bahnverkehr und beeinträchtigte die Reisepläne von Tausenden Menschen. Es gebe zahlreiche Bäume auf Gleisen oder in Oberleitungen, sagte ein Bahnsprecher in Berlin am Abend. Besonders betroffen seien Hessen und Rheinland-Pfalz sowie Teile Bayerns. So war etwa auf der DB-Prestigestrecke Berlin-München zwischen Erfurt und Nürnberg zwischenzeitlich kein Verkehr möglich. „Die ICE-Züge werden zurückgehalten und warten das Ende der Sperrung ab“, erklärte ein Sprecher.