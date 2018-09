Vater im Wahn erstochen: „Sah den Teufel in ihm!“

Opfer stirbt am Tatort

Die Mutter, die gerade von einem Spaziergang zurückkam, und andere Nachbarn hatten den Notruf gewählt. „Das 51-jährige Opfer erlag am Tatort seinen Verletzungen. Auch die Berufsrettung konnte ihn nicht ins Leben zurückholen“, so Polizeisprecher Daniel Fürst. Die Familienangehörigen werden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Igor S. zeigte sich in der Vernehmung geständig und wird in U-Haft wandern.