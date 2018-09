Sohn (29) ersticht eigenen Vater - verhaftet

Familiendrama im Wiener Bezirk Rudolfsheim-Fünfhaus: Dort hat am Freitagabend ein Sohn seinen Vater erstochen. Die alarmierte Polizei fand das 51-jährige Opfer mit Stichwunden in einem Gemeindebau in der Grimmgasse vor. Der 29-jährige Tatverdächtige konnte 15 bis 20 Minuten später in unmittelbarer Nähe des Tatortes in einem Park festgenommen werden, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst krone.at.