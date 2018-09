SPÖ: Kerns Sohn will, dass jetzt „aufgeräumt“ wird

Das SPÖ-Parteipräsidium hat am Samstagvormittag Pamela Rendi-Wagner als neue Parteichefin designiert. Die Ex-Gesundheitsministerin soll vor allem die zerstrittene Partei wieder zu einer Einheit formen. Manche Genossen haben bereits erste konkrete Forderungen an Rendi-Wagner, wenngleich mit einer sehr gewagten Wortwahl. „Ich will nicht sagen, dass es nun nach Jakobiner Methoden verlangt, aber Aufräumarbeiten sind nun wichtiger denn je!“, schrieb Niko Kern, Sohn des scheidenden Parteichefs Christian Kern, auf Twitter. Mehr als fraglich, ob diese Wortwahl innerhalb der SPÖ großen Anklang findet. Denn schließlich zeichneten die Jakobiner während der Französischen Revolution am Ende des 18. Jahrhunderts für ein blutiges Terrorregime und zahlreiche Morde verantwortlich ...