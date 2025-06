Ukraine sprengte Putins Bomber mit Gratis-Software

Luftaufnahmen aus dem All bestätigen, dass mindestens eine Militärbasis schwer von der ukrainischen Drohnenattacke getroffen wurde. Hochauflösende Bilder des US-Anbieters Maxar Technologies zeigen die Folgen des Distanzschlags am russischen Stützpunkt Belaja in der Region Irkutsk im Süden Sibiriens – etwa 4500 Kilometer von der Front entfernt.