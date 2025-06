Mobilfunker Spusu schielt erneut nach Deutschland

2024 steckte der Mobilfunkanbieter Spusu alles in ein schnelles Wachstum und konnte 130.000 neue Kunden an Land ziehen. Heuer werden es rund 70.000 bis 80.000 in Österreich sein. Auch das Werbebudget wird zurückgefahren und auf 6 bis 7 Millionen Euro etwa halbiert, dafür will Chef Franz Pichler wieder in die schwarzen Zahlen zurückkehren. Nach rund 5 Millionen Euro Verlust im Vorjahr sollen heuer 5 Millionen Plus stehen.