„Im schlechtesten Fall müssen wir Hütten aufgeben“

Der Klimawandel und seine Auswirkungen setzt den Alpinvereinen aber noch an einer anderen Stelle zu: „Durch den abschmelzenden Permafrost wurde zum Beispiel der Neubau der Seethalerhütte am Dachstein notwendig.“ Braucht es dann so wie in diesem Fall einen kompletten Ersatzbau, wäre das besonders kostenintensiv: „Unter drei bis dreieinhalb Millionen Euro ist das nicht mehr machbar“, berichtet Matt.