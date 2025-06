Grazer Stadion-Umbau kostet 150 Millionen Euro!

Kapazität bei Derbys: 25.000 Fans

Die derzeitige Kapazität von 15.300 Sitzplätzen wird auf 20.071 erhöht. Damit könnten auch wieder Länderspiele in Graz stattfinden. Die baulichen Gegebenheiten in Liebenau machen das Unterfangen schwierig, ist das Stadion doch auf allen vier Seiten begrenzt (Bahngleise, Eishalle, Stadionturm, Business Center). Das Spielfeld wird daher um 1,5 Meter abgesenkt, der Stadiongraben entfernt – drei zusätzliche Reihen sind so möglich. Die Tribünen werden zudem in die Höhe erweitert. Dafür ist eine völlig neue Dachkonstruktion notwendig, sie wird mit einer 4000 m² große PV-Anlage ausgestattet sein.