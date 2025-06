Nach Terror wird Radikalisierung beleuchtet

Spannend in diesem Zusammenhang ist sicher die Buchpräsentation und Diskussion „Allahs mächtige Influencer“ am 18. Juni im Paracelsussaal im Rathaus. Die Autoren Stefan Kaltenbrunner und Clemens Neuhold haben sich dabei für ihre Recherche auf TikTok als Jugendliche ausgegeben. Schnell gelangten sie auf der Plattform in dunkle Kanäle, in denen grauenhafte Botschaften vermittelt werden. Anmeldungen unter: villach.at/buch