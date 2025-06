Gutgläubiger Burgenländer von Bande ausgenommen

Einer ließ sich am Telefon einlullen. Er möge doch nach Mailand kommen, um das – für beide Seiten super lukrative Geschäft – zum Abschluss zu bringen. 250.000 Euro hätte der Burgenländer für den Verkauf von landwirtschaftlichen Maschinen einstreifen sollen. Dafür würde er prozentuell am Weiterverkauf nach Russland beteiligt werden. Aufgetragen war ihm worden, 30.000 Euro in kleinen Scheinen mitzubringen. Weil: In Italien wechseln die Banken nicht gern die 500-er, wir tauschen also die Anzahlung 1:1.