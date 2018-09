Schock-Umfrage für „GroKo“: AfD nun auf Platz zwei

Inmitten der deutschen Koalitionskrise um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen sacken Union und SPD in der Wählergunst weiter ab. Dagegen zieht in einer aktuellen Umfrage die AfD mit 18 Prozent erstmals an der SPD vorbei auf Platz zwei. Erster ist zwar noch immer die Union, mit 28 Prozent fällt sie allerdings auf ihren schlechtesten Wert seit 1997 ab. Spitzenpolitiker von SPD und CDU mahnten eine Rückkehr zur Sachpolitik an.