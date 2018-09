Tote nach gewaltigem Erdrutsch auf den Philippinen

Suche nach Verschütteten

Im Norden der Philippinen gingen unterdessen die Rettungseinsätze nach dem Taifun „Mangkhut“ weiter. Rettungskräfte suchten auf dem Gelände einer ehemaligen Goldmine in dem Ort Itogon weiter nach Verschütteten. Nachdem Hunderte Helfer die Trümmer tagelang mit Schaufeln und bloßen Händen durchsucht hatten, traf am Freitag endlich schweres Gerät am Unglücksort ein.