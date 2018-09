SPÖ-Entschuldigung für „holprigen“ Kern-Abgang

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher hat sich am Mittwoch in der „ZiB 2“ bei den Wählern, die über die Vorgangsweise rund um Christian Kerns Wechsel nach Brüssel „irritiert“ waren, entschuldigt. Diese sei „holprig“, aber „nicht so geplant“ gewesen. Kern habe sich vorzeitig erklären müssen, weil Medien Meldungen unreflektiert übernommen hätten. Lercher räumte aber ein: „Wo Menschen wirken, passieren auch Fehler, auch den besten.“