„Will nicht mit Bihänder auf Leute eindreschen“

„Der Gang in die Opposition ist immer schmerzhaft“, räumte Kern ein. Doch er kann auch einen positiven Trend erkennen: „Wir liegen bei allen wesentlichen Umfragen über unserem Wahlergebnis und haben auch hier einen guten Trend erreicht.“ Er habe sich gefragt, was seine Rolle in der Zukunft sei. Sein persönliches Profil passe nicht „idealtypisch“ zur „Speerspitze der Opposition“. „Ich will nicht mit dem Bihänder auf Leute eindreschen“, erklärte er dazu.