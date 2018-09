Kern-Rückzug „,House of Cards‘ für ganz Arme“

„Den großen Plan gibt es nicht“, so Hofer im Gespräch mit Koller, was die SPÖ nun aber versuche, sei, „das Ganze im Nachhinein als Strategie zu erklären“. Das sei - sehr zugespitzt - „,House of Cards‘ für sehr Arme“, denn wenn es eine Strategie gewesen sei, dann habe Kern sie selber konterkariert. Er selbst, Hofer, sei nach dem Auftauchen erster Gerüchte über einen kompletten Rücktritt mit vielen hochrangigen SPÖlern in Kontakt gewesen - und alle seien davon ausgegangen. Dann sei „die Wende in der Wende“ gekommen - Kern sei dadurch „politisch verletzt übergeblieben“, und auch die SPÖ.