„Bullen“-Kracher: Leipzig droht Spott und Häme

„Ich denke schon, dass der Druck eher bei RB Leipzig liegt. Sie haben das höhere Budget, spielen in der deutschen Bundesliga vorne mit“, sagt Stefan Lainer. Der, sollte Salzburg in Leipzig unterliegen, sicher nicht zu Tode betrübt sein wird. Beim Schwesterverein indes würde eine Niederlage gegen den kleinen Bruder nach dem wenig erbaulichen Saisonstart - Rang zehn in der Liga, in der Europa League erst in der Nachspielzeit gegen Ukraine-Klub Luhansk den Aufstieg fixiert - gewiss für Spott und Häme sorgen.