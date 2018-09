Von AfD bloßgestellt: Morddrohung gegen Satiriker

„Bemerkenswert vielen Menschen mussten wir die Kunstfreiheit erklären“

Gedreht wurde das Video am 7. September in Berlin, wie Brandes erklärt. Dabei hätten sich schnell Anrainer versammelt, „die den Verdacht schöpften, wir wollten eine gefakte Nazi-Demo in Berlin inszenieren“. Geduldig habe man den Anrainern erklärt, was hier gemacht wird. „Bemerkenswert vielen Menschen mussten wir auch die Kunstfreiheit erklären.“