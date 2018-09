Frau verirrt sich auf dem Weg zum stillen Örtchen

20 Kilometer entfernt gefunden

Gegen 21 Uhr - sechs Stunden nach ihrem Verschwinden - wurde die Vermisste in einem Gasthaus in Faistenau, mehr als 20 Kilometer vom Zwölferhorn entfernt, gefunden. Ihrem Ehemann fiel ein Stein vom Herzen, als er seine Gattin nach so langer Zeit wieder in die Arme schließen konnte.