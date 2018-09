Syrien: Russischer Aufklärer abgeschossen, 15 Tote

Ein russisches Aufklärungsflugzeug ist nach Angaben des russischen Militärs versehentlich von der syrischen Luftabwehr über dem Mittelmeer abgeschossen worden. General Igor Konaschenkow machte am Dienstag in Moskau aber Israel für den Fehltreffer verantwortlich: Dessen F-16-Kampfjets hätten sich bei ihrem Angriff auf Ziele in Syrien hinter dem russischen Flugzeug „versteckt“. Russland behalte sich Schritte gegen Israel vor, sagte der General. Er sprach von 15 getöteten Soldaten.