Portugal: Das Land, aus dem das gute Essen kommt

Schafs-, Ziegen- und Kuhkäse

Zurück in Évora, besuchen wir die Käserei Cachopas - seit Generationen ein Familienbetrieb. Der Uropa war Hirte, die Oma fing früh an, selbst Käse herzustellen, jetzt hat das Enkelkind übernommen. Alle Arten, egal, ob Schafs-, Ziegen- oder Kuhkäse, werden von Hand gemacht. Die Frauen in der Käserei machen ihre Arbeit mit Leidenschaft, in sanften Bewegungen und mit konzentriertem Blick rühren sie die großen Töpfe um und füllen sie in die kleinen Formen. Viele Käse sind mit Kräutern verfeinert, dazu gibt es aromatischen Wein.