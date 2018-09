Kurz: „Es gibt zu viele Spannungen in der EU“

Kurz kündigt EU-Afrika-Gipfel im Dezember an

Kurz verwies weiters auf den für Dezember geplanten EU-Afrika-Gipfel in Wien. Er hoffe dabei auf Unterstützung aus Paris, denn „Frankreich ist ein sehr starkes Land in Afrika und hat viel Einfluss dort“. Gleichzeitig plädierte der Kanzler erneut dafür, die „Brückenbauer“ in Europa zu unterstützen: „Es gibt derzeit zu viele Spannungen in der EU zwischen Norden und Süden, Osten und Westen.“ Die EU könne nur erfolgreich sein, „wenn wir zusammenarbeiten und gemeinsam handeln“. Kurz rief dabei Länder wie Italien auf, ihre harte Haltung aufzugeben: „Länder an den Außengrenzen brauchen unsere Hilfe, aber sie müssen auch die Unterstützung und Hilfe der Europäischen Union annehmen“, betonte er. Macron betonte, dabei gehe es auch um gemeinsame „Werte“. Italien weigert sich seit dem Antritt der neuen Regierung im Juni, seine Häfen für Flüchtlings-Rettungsschiffe zu öffnen.