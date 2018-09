ManU und Chelsea siegen, Liverpool ungeschlagen!

Liverpool setzte sich gegen die „Spurs“ im Wembley Stadion vor 80.188 Zuschauern dank Treffern von Georginio Wijnaldum (39.) und Roberto Firmino (54.) durch. Die Truppe von Trainer Jürgen Klopp darf sich über den besten Saisonstart seit 1990 freuen. „Die Leistung war noch besser als das Ergebnis. Es war unser bestes Saisonspiel“, sagte Klopp. Sein Team, das kommende Woche in der Champions League auf Paris St. Germain trifft, kassierte in der Nachspielzeit noch das 1:2 (93.) durch Erik Lamela. Das änderte nichts daran, dass die „Spurs“ zum ersten Mal seit den letzten beiden Saisonspielen 2015/16 wieder einmal zwei Liganiederlagen in Folge kassierten.