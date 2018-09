Mit Picknick gegen Pläne für Augarten protestiert

Alle Menschen, mit denen wir in den letzten Wochen und heute hier im Augarten gesprochen haben, sind sich einig: Der Augarten soll so bleiben wie er ist, mit all seiner Vielfalt und Platz für Jung und Alt. Der Bürgermeister wäre gut beraten, auf die Grazerinnen und Grazer und ihre Wünsche für ihren Park zu hören", so die Grüne Stadträtin Tina Wirnsberger.