Wien: Schubhäftlinge legen Feuer in Anhaltezentrum

Schubhäftlinge haben in der Nacht auf Samstag in einer Zelle des Wiener Polizeianhaltezentrums (PAZ) am Hernalser Gürtel in der Josefstadt Feuer gelegt und versucht, die Einsatzkräfte am Betreten des Raumes zu hindern. Alle sechs Insassen der Zelle - fünf Afghanen und ein Iraner - wurden schwer verletzt. Am Samstagmorgen stand schließlich fest, dass die Schubhäftlinge die mutmaßliche Selbstmordaktion gemeinsam geplant hatten. „Alle sechs haben einen Abschiedsbrief, den wir gefunden haben, unterschrieben“, erklärte Polizeisprecher Harald Sörös. In dem stark angesengten Schriftstück - ein Zettel im DIN A5-Format - schrieben die Männer, dass es keinen Sinn mehr mache und sie keine Perspektive mehr sehen würden. Außerdem vermerkten sie ihre Abschiebe-Termine. Der Brief war in Deutsch verfasst.