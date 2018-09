Vandale besprühte Nobelkarossen in Wörgl

Sechs teils hochpreisige Fahrzeuge verschmierte der Vandale im Bereich der Bahnhofstraße und den Seitenstraßen in Wörgl mit blauer Farbe. Auch an einer Hausfassade tobte er sich aus und lieferte eine „Erklärung“ für sein sinnbefreites Tun: „Ich suche Reiche“. Die Fassade des Hauses in der Bahnhofstraße wurde durch den Schriftzug beschädigt.