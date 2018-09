Studie: Miteinander Essen stärkt die Familie

Hälfte der Familien nie gemeinsam am Tisch

Forscher der Universität Harvard im US-Bundesstaat Massachusetts untersuchten das Essverhalten der Amerikaner und mussten mit großer Sorge feststellen, dass eine gemeinsame Mahlzeit zur Seltenheit geworden ist. Die Hälfte der Familien sitzt beim Essen nie an einem Tisch. 20 Prozent schlingen vor allem Fast Food im Auto runter oder frühstücken im Gehen. Auch Essenseinladungen werden in den USA nicht mehr so häufig ausgesprochen.