Rezeptflaute? Wenn‘s mal wieder schnell gehen muss

1. Eine Pfanne - 50 Rezepte

An die Pfannen, fertig, los heißt es in Cornelia Schinharls Rezeptbuch, in dem nicht nur das Ei in der Pfanne, sondern auch Nudeln, Gemüse, Fisch, Fleisch und Erdäpfel verrückt werden. Wer es unkompliziert liebt und bei der Zubereitung Zeit - und Nerven - sparen möchte, ist hier richtig. Töpfe bleiben im Schrank: Bei diesen 50 Rezepten landet alles in einer Pfanne, was Geschmacksknospen glücklich macht. Ob Paprika-Hackbällchen-Pfanne, schnelles Szegediner oder Tofu-Gemüse-Curry - alles wird in einer Pfanne gebrutzelt. Fazit: alltagstaugliche Ideen, die den Kochalltag abwechslungsreicher gestalten!



Cornelia Schinharl, 1 Pfanne 50 Rezepte, GU, 2017



Rezeptfotos aus dem Kochbuch: