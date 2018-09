Einfach und schnell: Jamies 5-Zutaten-Küche

Der Starkoch im Porträt

Jamie Oliver (Jahrgang 1975) kochte sich vom Pub/Restaurant seiner Eltern in Essex über das Westminster Catering College in London bis zum englischen Premierminister, für den er 2001 das erste Mal kochte. Zwischenzeitlich arbeitete er im legendären River Café in London, in dem er 1997 bei einer BBC-Dokumentation über das Nobelrestaurant zufällig entdeckt wurde, seine Show „The Naked Chef“ wurde ein Riesenerfolg. Jamie Oliver hat mehr als 33 Millionen Bücher verkauft und unterhält mehrere Restaurants. Er engagiert sich sozial für zahlreiche Kampagnen - etwa für gesünderes Essen in englischen Schulkantinen oder selbst angebaute, nachhaltige Ernährung - und hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten, wie u.a. einen Emmy Award für „Food Revolution“ in der Kategorie „Beste Reality-Serie“ (2010). Zusammen mit seiner Frau Jools und seinen Kindern lebt er in London und Essex.