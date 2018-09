64-Jährige stürzte in Sölden in den Tod

Das Paar wanderte am Mittwoch gemeinsam vom Tiefenbachgletscher über den Panoramaweg in Richtung Vent. „Am markierten Steig, der an der Unfallstelle schmal verläuft, dürfte die 64-jährige Frau gestolpert sein - sie stürzte rund 25 Meter über Geröll und steiniges Gelände ab“, schildert die Polizei. Dadurch zog sich die Frau tödliche Kopfverletzungen zu. Die 64-Jährige sowie ihr Ehemann wurden laut Polizeibericht mit dem BMI Hubschrauber geborgen.