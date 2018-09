Hagi-Sohn: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm!

Ja, dieser Apfel ist wirklich nicht sehr weit vom Stamm gefallen. Sie erinnern sich an Gheorghe Hagi, Weltstar der Rumänen in den Neunziger Jahren? Er war einer der besten Spieler der WM 1990 und 1994, spielte bei Real Madrid und bei Galatasaray. Mit Steaua Bukarest zog er ins Finale des Cups der Landesmeister ein. Nun ist er Direktor einer Fußballakademie in Constanta. Einen Rohdiamant scheint er jetzt schon geschliffen zu haben: Seinen eigenen Sohn, Ianis. Der 19-jährige Fiorentina-Kicker traf beim U-21-Match der Rumänen gegen Bosnien-Herzegowina zum 2:0 Endstand aus einer Ecke.